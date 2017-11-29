Опасные виражи погрузчика на летном поле попали на видео

Депутат Госдумы России Максим Иванов снял на видео, как водитель, радуясь первому снегу, сознательно направляет рабочий автомобиль в занос рядом с пассажирским лайнером

Первый снег, выпавший в Москве, принес немало радости жителям города. Радуясь первому снегу, водитель оснащенного спецсигналом автокара в аэропорту Шереметьево устроил небезопасный дрифт в непосредственной близости от самолета "Аэрофлота". Рядом проезжали загруженные доверху багажом и пассажирским питанием служебные автомобили аэродрома, ходили люди, пишет Sputnik Латвия.

"Вот так в аэропорту Шереметьево радуются первому снегу сотрудники. Хорошо, самолет не повредили", — написал в Facebook автор видео, депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Закончив развлекаться и оставив нарядные следы на заснеженном месте, водитель спецтранспорта покинул рабочую зону.