В московском метро появился поезд, посвященный истории ЧМ по футболу

Состав курсирует по кольцевой линии. За время его работы планируется перевезти 3,5 миллиона человек.
Станции метро в фирменном поезде объявляет посол ЧМ-2018 Яна Чурикова.
В московском метро появился поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу
Состав курсирует по кольцевой линии. За время его работы планируется перевезти 3,5 миллиона человек.
Станции метро в фирменном поезде объявляет посол ЧМ-2018 Яна Чурикова.
Депутат Госдумы России Максим Иванов снял на видео, как водитель, радуясь первому снегу, сознательно направляет рабочий автомобиль в занос рядом с пассажирским лайнером.
Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступит на заседании Совета Федерации в рамках "Времени эксперта". В соответствии с проектом повестки заседания, ожидается, что Симоньян расскажет сенаторам о работе RT "в контексте давления на телеканал со стороны органов власти, корпораций и официальных лиц за рубежом".
Торжественный прием в Посольстве России в Молдове был посвящен презентации книги главы российской дипмиссии Фарита Мухаметшина "Дорогами памяти. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Победительница детского "Евровидения" Полина Богусевич в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о своей жизни, музыке и увлечениях.
Российского актера Андрея Мягкова 29 ноября госпитализировали в московскую больницу с головной болью
Члены правительств Грузии и Молдовы подписали ряд соглашений
МИД России вызвал посла Молдовы в Москве Андрея Негуцу и выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в Кишинев.
Латгалия остается регионом с самым высоким уровнем безработицы в Латвии: многие местные жители не могут трудоустроиться годами.
Минкульт Литвы забраковал проект памятника в виде бункера, посвященного "партизанам", которыми считаются "лесные братья".
В эстонском Тарту начались самые масштабные учения киберзащиты военного управления НАТО Cyber Coalition с участием свыше 700 экспертов.
Начинается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск: казахстанский лидер пробудет в Беларуси два дня и примет участие в бизнес-форуме.
Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде" о любви сванской девушки стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах.
В Италии открылось диппредставительство Абхазии: оно не будет иметь классических функций, так как пока не аккредитовано в стране пребывания.
С 2018 года в Гянджинском технологическом университете начнут проводить экзамены по русскому языку для азербайджанских мигрантов, уезжающих в Россию.
Стали известны сроки начала работы свободной экономической зоны на армяно-иранской границе – ее откроют 15 декабря.
Уроженец Казахстана, получивший гражданство Канады, Карим Баратов признался во взломе 11 тысяч аккаунтов Yahoo.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправился в свою первую рабочую поездку: он встретится с Владимиром Путиным в Москве, затем посетит Минск.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает властям Таджикистана постепенно повышать тарифы на электричество.
В Узбекистане создан холдинг, объединивший предприятия по сбору, переработке и экспорту хлопка: мера призвана повысить производительность "белого золота".
Российский дирижер Валерий Гергиев номинирован на музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая оперная запись".
Латгалия остается регионом с самым высоким уровнем безработицы в Латвии: многие местные жители не могут трудоустроиться годами.
Минкульт Литвы забраковал проект памятника в виде бункера, посвященного "партизанам", которыми считаются "лесные братья".
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik