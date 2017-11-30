Владимир Путин на саммите ОДКБ в Минске

На Красной площади 29 ноября открылись каток и новогодняя ярмарка. На открытии ледового катка Татьяна Навка и Петр Чернышев станцевали фрагмент из мюзикла "Руслан и Людмила", которую называют одной из самых громких премьер этой зимы.