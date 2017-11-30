Владимир Путин на саммите ОДКБ в Минске

На Красной площади 29 ноября открылись каток и новогодняя ярмарка. На открытии ледового катка Татьяна Навка и Петр Чернышев станцевали фрагмент из мюзикла "Руслан и Людмила", которую называют одной из самых громких премьер этой зимы.
МВД Грузии пока не смогло выяснить, кто не спал всю ночь, чтобы к утру памятники в центре Тбилиси оказались в масках.
В московском метро появился поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу.
Депутат Госдумы России Максим Иванов снял на видео, как водитель, радуясь первому снегу, сознательно направляет рабочий автомобиль в занос рядом с пассажирским лайнером.
Новый поворот в деле "пьяного младенца": что говорят прокуроры о нашумевшей истории.
В четверг столичная администрация лишилась двух глав управлений - распоряжение подписала и.о. градоначальника.
Проект закона по внесению поправок в Закон о системе оплаты труда государственных служащих уже опубликован.
Отказ Сейма принять петицию о сохранении билингвального образования является очередным шагом на пути к полной дерусификации, считает эксперт.
В Литве планируют ввести всеобщий призыв в армию с 2023 года, но только если оборонному бюджету страны дополнительно выделят 0,2% от ВВП.
Тренажерный зал, кафе, сауна и помещение для конференций — все эти блага цивилизации включает в себя проект новой церкви в эстонском городе Раквере.
Sputnik Беларусь подводит итоги первого дня визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск – настрой положительный.
Завод по сборке электроавтобусов построят в Грузии при содействии китайских и немецких компаний. Электроавтобусы будут покорять европейские дороги.
Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Абхазии пройдет акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию.
Первый поезд из Турции по коридору Баку-Тбилиси-Карс отправился в путь. Ранее маршрутом в обратном направлении уже проследовали поезда из Казахстана.
Эксперт о том, как Запад атакует практически все атомные объекты России за рубежом, в том числе и Мецаморскую АЭС в Армении.
Улицу Фурманова в Алматы переименуют в проспект Нурсултана Назарбаева. Решение было принято сегодня на сессии городского маслихата.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков планирует обсудить с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ситуацию на границе "на полях" саммита ОДКБ.
Суд в России признал гражданина Таджикистана, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотиков, виновным в экстремизме и вербовке заключенных в ИГ.
В Узбекистане задержали двоих мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации — по статье "Мужеложство" им грозит до трех лет лишения свободы.
Во Владикавказе пройдет турнир по мотокроссу памяти Исса Плиева – чемпионат будет включать как индивидуальные, так и командные соревнования.
Отказ Сейма принять петицию о сохранении билингвального образования является очередным шагом на пути к полной дерусификации, считает эксперт.
В Литве планируют ввести всеобщий призыв в армию с 2023 года, но только если оборонному бюджету страны дополнительно выделят 0,2% от ВВП.
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