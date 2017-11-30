Мощность двигателя — более 1000 л.с, максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Компания BMW представила публике двухместный гибрид — cпорткар I8 Roadster c карбоновым кузовом.
Автомобиль способен разогнаться до 250 км/ч.
Mercedes-Benz представила суперкар Project One на автосалоне в Лос-Анджелесе. На создание автомобиля инженеров вдохновили болиды "Формулы-1"
Мощность двигателя — более 1000 л.с, максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Компания BMW представила публике двухместный гибрид — cпорткар I8 Roadster c карбоновым кузовом.
Автомобиль способен разогнаться до 250 км/ч.
На Красной площади 29 ноября открылись каток и новогодняя ярмарка. На открытии ледового катка Татьяна Навка и Петр Чернышев станцевали фрагмент из мюзикла "Руслан и Людмила", которую называют одной из самых громких премьер этой зимы.
МВД Грузии пока не смогло выяснить, кто не спал всю ночь, чтобы к утру памятники в центре Тбилиси оказались в масках.
В московском метро появился поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу.
В Молдове все больше женщин увлекаются рукоделием. Были времена, когда народные промыслы были важной частью культуры в Молдове, а секреты искусства и узоры вышивок передавались из поколения в поколение.
Масштабная реформа правительства продолжается - состав кабинет министров Молдовы изменился: какие перемены произошли.
Народ в Молдове в черта лысого готов верить, только не в себя - и недавно произошедший случай с женщиной, обманутой "гадалкой", - прямое тому подтверждение.
За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.
Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.
Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.
Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.
Вице-президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли рассказал о важной роли Грузии в транспортировке каспийского газа в Европу.
Как развивается туристическая отрасль в Израиле, Крыму и Краснодарском крае, и чем в этой области может похвастаться Абхазия – в материале Sputnik.
В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.
В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.
Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Минске со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым и обсудил вопрос госграницы.
В Таджикистане заработал национальный туристический портал – он доступен на трех языках: таджикском, русском и английском.
Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны - поставки начнутся в следующем году.
Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.
За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.
Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.
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