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Mercedes-Benz представила суперкар Project One

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© Ruptly.

Mercedes-Benz представила суперкар Project One на автосалоне в Лос-Анджелесе. На создание автомобиля инженеров вдохновили болиды "Формулы-1"

Мощность двигателя — более 1000 л.с, максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Компания BMW представила публике двухместный гибрид — cпорткар I8 Roadster c карбоновым кузовом.

Автомобиль способен разогнаться до 250 км/ч.

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