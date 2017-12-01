Астронавт снял Землю на видео, находясь в открытом космосе

Астронавт NASA Рэнди Брезник снял на видео, как выглядит наша планета из открытого космоса - посмотрите и вы, насладитесь красотами нашей планеты

Астронавт NASA Рэнди Брезник снял на видео момент выхода в открытый космос.

Удивительные кадры были сняты астронавтом на камеру Go Pro во время его выхода в космос, который продлился порядка семи часов. Все это время он занимался установкой оборудования на поверхности МКС.

"Иногда, выходя в открытый космос, вам просто нужно время, чтобы насладиться красотой нашей планеты Земля", — подписал видео астронавт в своем Twitter.

Брезник с июля этого года работает в качестве бортинженера экипажа космического корабля "Союз МС-05" и экипажа экспедиций МКС-53/53.

Видео получилось по-настоящему завораживающим и дало возможность жителям Земли увидеть планету глазами астронавта, отмечает Sputnik Беларусь.