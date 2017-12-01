Шоу с профессиональным едоком Юань Жуйтун - интернет-знаменитостью в Китае

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Минфин Молдовы "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев Шокирующая ошибка в проекте государственного бюджета на 2018 год: на что могли уйти порядка 94 миллионов леев? 37

Долги Молдовы растут как снежный ком: кто будет отдавать Далеко ли Молдове до долговой ямы: сколько лет страна может жить за счет кредитов и накапливать долги? 72