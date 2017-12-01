Шоу с профессиональным едоком Юань Жуйтун - интернет-знаменитостью в Китае

Астронавт NASA Рэнди Брезник снял на видео, как выглядит наша планета из открытого космоса - посмотрите и вы, насладитесь красотами нашей планеты!
Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак
Участники факельного шествия в Киеве, требовавшие ускорить расследования дела "евромайдана", бросали файеры в преградившую им дорогу полицию. Смотрите кадры с места происшествия.
Mercedes-Benz представила суперкар Project One на автосалоне в Лос-Анджелесе. На создание автомобиля инженеров вдохновили болиды "Формулы-1".
Шокирующая ошибка в проекте государственного бюджета на 2018 год: на что могли уйти порядка 94 миллионов леев?
Далеко ли Молдове до долговой ямы: сколько лет страна может жить за счет кредитов и накапливать долги?
Популярный молдавский торрент-трекер Torrentsmd.com не прекратил свою работу 1 декабря, как было заявлено ранее. На форуме проекта сообщается, что по техническим причинам закрытие откладывается "на месяц или два".
Министр образования Латвии Карлис Шадурскис считает, что дублировать школьные предметы на русский язык бессмысленно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном саммите женщин-лидеров "Мы можем" получила награду за повышение активной роли женщины в политике.
Школьникам Эстонии отменят нормативы по физкультуре – вместо них будут ставить оценки за "личное развитие".
Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.
Конституционный суд Грузии декриминализировал употребление марихуаны в стране и признал его личным правом человека.
Более 300 часов и свыше 20 тысяч километров налетали беспилотники ЮВО за лето 2017 года в небе Абхазии в ходе боевой подготовки.
Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.
Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.
Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?
В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.
Душанбе был бы "хорошим проводником и консультантом" для Минска при совместной работе на рынке Афганистана, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Около 20 миллиардов кубометров газа "Газпром" купил в Казахстане и Узбекистане в 2017 году и планирует сохранить те же объемы в 2018-м.
Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Министр образования Латвии Карлис Шадурскис считает, что дублировать школьные предметы на русский язык бессмысленно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном саммите женщин-лидеров "Мы можем" получила награду за повышение активной роли женщины в политике.
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