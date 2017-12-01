Это многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Предназначен для перевозки грузов по трассам и бездорожью.
Вместимость — от 6 до 10 человек, 1 200 кг груза. Существует около 55 вариантов этого автомобиля.
Российские бронеавтомобили "Тигр" собирают на Арзамасском машиностроительном заводе
Это многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Предназначен для перевозки грузов по трассам и бездорожью.
Вместимость — от 6 до 10 человек, 1 200 кг груза. Существует около 55 вариантов этого автомобиля.
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Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак
Молдавские метеорологи предупредили о том, что в субботу в республике выпадут обильные осадки.
Парламент Молдовы рассмотрел утвержденный правительством проект государственного бюджета Молдовы на 2018 год: что обнаружили депутаты.
Зимняя олимпиада близко: что будет с российскими спортсменами, допустят ли их на олимпиаду, и влияет ли политика на эту ситуацию?
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Анализ ДНК подтвердил, что в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован международный террорист Ахмед Чатаев.
Самку леопарда, пойманную в Абхазии, могут не выпустить в дикую природу, если она не будет бояться людей и подходить к их жилищам.
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На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.
В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.
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Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.
После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.
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