В Марианской впадине ученые обнаружили самую глубоководную рыбу

Кадры необычного существа попали в Сеть; вид под названием "марианский морской слизень" (Mariana snailfish) обитает на глубине 8,1 километра в Тихом океане

В Тихом океане американские ученые обнаружили самую глубоководную рыбу, из тех которые известны в настоящее время. Кадры необычного существа попали в Сеть, сообщает Sputnik Литва.

Вид под названием "марианский морской слизень" (Mariana snailfish) обитает на глубине 8,1 километра в Марианской впадине. Специалисты отметили, что максимально возможная глубина для существования рыб – 8,2 километра.

Открытие сделали исследователи Университета Вашингтона. В своем докладе они подчеркнули, что со стороны может показаться, что "слизень" не похож на существо, которое приспособится к экстремальным условиям, но в действительности он отлично освоился в своей среде обитания.