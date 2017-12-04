На Крымском мосту закончили установку автодорожных опор

Завершена установка всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.
Начало движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Из 288 опор 85 находятся в море, работа над ними была наиболее сложной, также из 19 километров проезжей части моста почти девять заасфальтированы
Завершена установка всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.
Начало движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" представил постановку "Мертвые души" по поэме Николая Гоголя.
Ежегодный, 18-й по счету, заезд зимних волшебников с горы на лыжах и сноубордах состоялся в американском штате Мэн.
В Новой Зеландии собак угостили роллами и суши!
Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.
В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.
На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.
Корпус реактора второго энергоблока весом более 330 тонн и диаметром 4,5 метра установили на Белорусской атомной электростанции.
История французского философа Жана-Жака Джейкобса, который перебрался в Тбилиси и сейчас выпекает вкуснейший грузинский хлеб "цители долис пури".
Как в Абхазии изготавливают джем из разных цитрусовых и фруктов, и куда потом экспортируют продукцию - в материале Sputnik.
Азербайджан со следующего года намерен увеличить количество своих миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Глава МИД Армении высказал недовольство в связи с инцидентом, произошедшим в рамках заседания ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Бывший глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вышел по УДО.
Бывший муфтий Кыргызстана рассказал, откуда у него вторая жена, при том, что законодательство республики запрещает многоженство.
В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.
Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.
Писатель Сергей Стукало рассказал Sputnik о событиях начала 90-х и о выпуске новых книг посвященных грузино-осетинскому конфликту.
Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.
В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik