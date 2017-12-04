Заседание Государственной думы по теме "Американские СМИ"

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" представил постановку "Мертвые души" по поэме Николая Гоголя.
Из 288 опор 85 находятся в море, работа над ними была наиболее сложной, также из 19 километров проезжей части моста почти девять заасфальтированы.
Ежегодный, 18-й по счету, заезд зимних волшебников с горы на лыжах и сноубордах состоялся в американском штате Мэн.
В Новой Зеландии собак угостили роллами и суши!
Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.
В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.
На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.
Корпус реактора второго энергоблока весом более 330 тонн и диаметром 4,5 метра установили на Белорусской атомной электростанции.
История французского философа Жана-Жака Джейкобса, который перебрался в Тбилиси и сейчас выпекает вкуснейший грузинский хлеб "цители долис пури".
Как в Абхазии изготавливают джем из разных цитрусовых и фруктов, и куда потом экспортируют продукцию - в материале Sputnik.
Азербайджан со следующего года намерен увеличить количество своих миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Глава МИД Армении высказал недовольство в связи с инцидентом, произошедшим в рамках заседания ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Бывший глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вышел по УДО.
Бывший муфтий Кыргызстана рассказал, откуда у него вторая жена, при том, что законодательство республики запрещает многоженство.
В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.
Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.
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Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.
В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.
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