Премьера – театр "С улицы Роз" поставил "Мертвые души"

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" представил постановку "Мертвые души" по поэме Николая Гоголя.

Спектакль — премьерный. Он открыл Девятый международный фестиваль-лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ.

Режиссер спектакля — Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Молдовы, художественный руководитель театра "С улицы Роз".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Омертвевшие души - живые мертвее мертвых

Почетными гостями премьеры стали известные театральные деятели из разных стран мира, в том числе и народный артист России Юрий Назаров, а также президент Молдовы Игорь Додон, посол России в Молдове Фарит Мухаметшин и глава представительства Россотрудничества Михаил Давыдов.

Перед началом спектакля было объявлено, что Юрий Хармелин станет обладателем Ордена Республики. Об этом зрителям сообщил президент страны Игорь Додон.

По словам главы государства, актриса театра "С улицы Роз" Мария Мадан будет награждена орденом "Gloria Muncii" (Трудовая слава), а актерам Ольге Савельевой, Василию Павленко и Александру Петрову присвоены звания заслуженных артистов Молдовы.