Полиция в Молдове "раздела" почти 500 автомобилей

Правоохранительные органы республики продолжают бороться с нарушениями водителей на дорогах страны – смотрите на видео, как патрульные "раздевают" автомобили с затемненными стеклами

Действующие правила дорожного движения запрещают ездить с затемненными окнами транспортных средств. В ходе спецоперации Национального инспектората по патрулированию в течение двух недель патрульные заставили водителей 491 автомобиля убрать затемнение.

Согласно статье 228 Кодекса о правонарушениях Молдовы, "эксплуатация транспортных средств с лобовым стеклом или окнами передних дверей, затемненными, либо на которых в нарушение положений Правил дорожного движения размещены различные предметы, ограничивающие обзор водителю, влечет наложение штрафа в 12-24 условных единицы с начислением 3 штрафных очков".