Как это было: кадры с Саакашвили, угрожающим спрыгнуть с крыши дома

В Интернете появилось видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши. Инцидент произошел во вторник, 5 декабря. Бывший глава Одесской области забрался на крышу 8-этажного дома, где он живет, во время обысков в его квартире.

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины задержали бунтаря. Но микроавтобус, куда посадили Саакашвили, так и не смог уехать, так как был заблокирован протестующими. Смотрите на видео как экс-губернатор Одесской области угрожал прыгнуть с крыши.

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