МОК объявляет решение по участию сборной РФ в Олимпиаде-2018

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Международный олимпийский комитет отстранил Россию от Олимпиады-2018 Россия не будет допущена до Олимпийские игры 2018, при этом отдельные спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом. 442

Журавский: без России Олимпиада-2018 будет неполноценной Глава Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы прокомментировал решение МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. 105