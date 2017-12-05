МОК объявляет решение по участию сборной РФ в Олимпиаде-2018

Тысячи новорожденных морских черепашек на побережье Мексики отправились в Тихий океан. Это стало возможным благодаря усилиям семейной пары из города Саюлита.
Смотрите на видео как экс-губернатор Одесской области угрожал прыгнуть с крыши.
Правоохранительные органы республики продолжают бороться с нарушениями водителей на дорогах страны – смотрите на видео, как патрульные "раздевают" автомобили с затемненными стеклами.
Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" представил постановку "Мертвые души" по поэме Николая Гоголя.
Россия не будет допущена до Олимпийские игры 2018, при этом отдельные спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.
Глава Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы прокомментировал решение МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года.
Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии отметил пятилетний юбилей: цель структуры - следить за тем, как в Молдове развивается демократия, парламентаризм и то, как соблюдается права человека.
Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.
В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.
Эстонский генерал предлагает строить убежища под каждым домом на случай возможного гражданского или военного кризиса.
Укротители тигров братья Запашные рассказали Sputnik, как играли в хоккей с Александром Лукашенко, и чем их удивил белорусский лидер.
В Киеве украинские силовики попытались задержать бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили, но сторонникам политика удалось отбить его.
После шквалистого ветра в августе 2017 года сухумские башенные часы остановились. Специалисты сделали неутешительный вывод - башня нуждается в замене.
Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.
В Алматы хотят опробовать проект, который предусматривает отмену обязательного ношения с собой всех водительских документов.
Экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов, подозреваемый в двоеженстве, назвал провокацией призывы выйти на митинг в его поддержку.
В Душанбе открылись курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы из отдалённых регионов республики.
В Узбекистане к середине 2018 года планируется запустить уникальный в СНГ завод по выпуску индустриальных аккумуляторов на южнокорейском оборудовании.
Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.
Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.
В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.
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