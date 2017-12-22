Спасательная операция троих горняков, заблокированных обвалом в шахте

В спасательной операции участвовали более 100 человек. После медицинского обследования всех троих отпустили домой.
Троих горняков, заблокированных обвалом в шахте "Есаульская", подняли на поверхность. Они провели за завалом около 34 часов
В спасательной операции участвовали более 100 человек. После медицинского обследования всех троих отпустили домой.
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Трансляция финала международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
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