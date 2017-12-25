Дайверы погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера

Дайверы из казанского клуба «Бентос» погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера. Для этого шесть человек в аквалангах опустились на глубину 10 метров

Ёлку под водой устанавливают в Казани под Новый год уже 39 лет.

Ее достанут из озера в ночь на 14 января.

Вторую новогоднюю елку установили на поверхности озера.