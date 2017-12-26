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Норвежский музыкант поразил игрой на инструментах из льда

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Associated Press / Southbank Centre

Норвежец Терье Исунгсет удивил мини-оркестром, который состоит из ледяных рожков, ледяных барабанов, ледяных трещеток и ледяного ксилофона: смотрите на видео, как звучат музыкальные инструменты из льда

Одно из выступлений ледяного оркестра состоялось в Фестивальном королевском зале Лондона. Все инструменты в британскую столицу были доставлены из Норвегии в специальных контейнерах.

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Теги:
норвежский музыкант, музыкант, лед, Общество
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