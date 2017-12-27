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Что просят дети у Мош Крэчуна на Новый год

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© Sputnik.

В среду, 27 декабря, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция Мош Крэчуна

По традиции в Новый год Мош Крэчун разъезжает по стране и дарит детям подарки. Образ деда Карачуна (он же впоследствии Мош Крэчун и Дед Мороз) уходит в глубокую древность. Он является персонажем сказочного обрядового фольклора некоторых народов восточной Европы.

Дед Мороз считается владыкой зимнего холода, повелителем Вод, которые именно в зимние холода предстают перед людьми во всех своих ипостасях: снега, льда, инея, пара, тумана и текущей подо льдом воды рек, озёр и морей.

На мероприятии Мош Крэчун рассказал о своей жизни в Молдове, о своих заботах в новогодние праздники, о мечтах и желаниях детей нашей страны, о своих планах в уходящем и новом 2018 году.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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