Что просят дети у Мош Крэчуна на Новый год

По традиции в Новый год Мош Крэчун разъезжает по стране и дарит детям подарки. Образ деда Карачуна (он же впоследствии Мош Крэчун и Дед Мороз) уходит в глубокую древность. Он является персонажем сказочного обрядового фольклора некоторых народов восточной Европы.

Дед Мороз считается владыкой зимнего холода, повелителем Вод, которые именно в зимние холода предстают перед людьми во всех своих ипостасях: снега, льда, инея, пара, тумана и текущей подо льдом воды рек, озёр и морей.

На мероприятии Мош Крэчун рассказал о своей жизни в Молдове, о своих заботах в новогодние праздники, о мечтах и желаниях детей нашей страны, о своих планах в уходящем и новом 2018 году.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.