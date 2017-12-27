Додон в Москве – итоги встречи и ключевые императивы

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Москве

В ходе саммита были подведены итоги деятельности Содружества в 2017 году.

© Sputnik/ Вадим Шекун Новогодний саммит: что стало целью визита президента Молдовы в Москву

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях в наступающем году.

На платформе саммита Додон встретился со многими президентами стран СНГ.

Молдавский лидер поблагодарил глав государств Содружества за сотрудничество с Молдовой и отметил положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений.

Также Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным, главой "Газпрома" Алексеем Миллером, руководителем Сбербанка Германом Грефом и другими должностными лицами России.