Додон в Москве – итоги встречи и ключевые императивы

В ходе саммита были подведены итоги деятельности Содружества в 2017 году.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях в наступающем году.
На платформе саммита Додон встретился со многими президентами стран СНГ.
Молдавский лидер поблагодарил глав государств Содружества за сотрудничество с Молдовой и отметил положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений.
Также Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным, главой "Газпрома" Алексеем Миллером, руководителем Сбербанка Германом Грефом и другими должностными лицами России.