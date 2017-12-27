Дети расспросили Путина о дне рождения, Деде Морозе и... оппозиции

ЦИК принял у президента России Владимира Путина документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году. Путин баллотируется как самовыдвиженец. Накануне, 26 декабря, за его кандидатуру проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек.