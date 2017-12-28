Проще простого: как сделать новогоднюю елку из винных пробок

Прежде чем выбросить пробки от вина или шампанского, задумайтесь о том, что из них можно сделать оригинальные и полезные вещи для дома

Если в хозяйстве накопились пробки от бутылок вина или шампанского, то из них можно творить интересные поделки на Новый год, говорит мастерица Надежда Аскерова, которая показала, как создать эксклюзивное украшение на Новый год.

Помимо самих пробок, понадобятся клеевой пистолет, стразы, бусинки, цветные ленточки либо блестки.

Как оказалось, елочка из пробок и вправду уникальное украшение. Его можно применять как елочную игрушку, так и в качестве элемента декора.

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