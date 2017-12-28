Ребята из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей

Участники проекта «Ты супер! Танцы» из стран постсоветского пространства во время экскурсионной поездки в Санкт-Петербург посетили музей-заповедник Царское село. Ребята познакомились с творчеством юного Пушкина, увидели, как и чем жил поэт в годы учебы в Царскосельском лицее

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта «Ты супер! Танцы» из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры.

Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.