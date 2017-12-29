Автобус сбил людей на остановке в Москве возле метро "Сходненская"

В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека>>>
В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека
В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека>>>
Участники проекта «Ты супер! Танцы» из стран постсоветского пространства во время экскурсионной поездки в Санкт-Петербург посетили музей-заповедник Царское село. Ребята познакомились с творчеством юного Пушкина, увидели, как и чем жил поэт в годы учебы в Царскосельском лицее.
В петербургском магазине "Перекресток" возле камер хранения сработало неизвестное взрывное устройство.
Прежде чем выбросить пробки от вина или шампанского, задумайтесь о том, что из них можно сделать оригинальные и полезные вещи для дома.
Владимир Путин пообщался с юными гостями Кремлевской елки и рассказал им, каково это - руководить Россией.
День "Х" в отношениях между президентом и правительством определен: когда Конституционный суд скажет свое слово и поставит точку в диспуте между президентом и кабинетом министров.
Масса впечатлений, эйфория, танцы и сон в автобусе. Участники проекта «Ты супер! Танцы» провели несколько дней в Петербурге.
Разработан законопроект, предполагающий закрытие ряда железнодорожных станций, - приведет ли это к увольнению сотрудников или изменению движения составов?
В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.
Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.
Эстонский евродепутат с иронией прокомментировала планы президента республики Керсти Кальюлайд переехать в Нарву.
Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, которых с конца октября удерживали в Ливии под домашним арестом, вернулись домой.
Почти 400 трейлеров скопились на дороге в направлении границы России с Грузией: проезд закрыт из-за плохой погоды.
Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре этого года, выпустили назад в дикую природу.
Производители граната в Азербайджане намереваются экспортировать свою продукцию в Европу, США и Канаду.
Власти Армении намерены запретить праворульные машины и такси старше шести лет. По мнению чиновников, авто с "рулем наоборот" и старые такси слишком опасны.
Шахтеры Восточного Казахстана требуют повышения зарплат – в добывающей компании опровергли данные о забастовке.
В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ, причастный к деятельности международной террористической организации.
В Таджикистане будут созданы четыре новые государственные структуры: они будут следить, в том числе, за защитой прав потребителей и здоровьем населения.
Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
В строящемся в Цхинвале храме Святой Троицы с 29 декабря по 2 января будет пребывать ковчег с частицами мощей 54 святых новомучеников и исповедников РПЦ.
В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.
Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.
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