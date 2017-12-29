Участники шоу "Ты супер! Танцы" - о поездке в Санкт-Петербург

Участники шоу "Ты супер! Танцы" рассказали о своих впечатлениях от поездки в Санкт-Петербург

Участники проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства посетили Санкт-Петербург. Дети увидели главные достопримечательности города и познакомились с известными деятелями культуры.

В рамках поездки ребята посетили также и Царскосельский лицей. Конкурсанты познакомились с творчеством юного Пушкина, увидели, как и чем жил поэт в годы учебы в Царскосельском лицее.

С участниками проекта "Ты супер! Танцы" встретился художественный руководитель Мариинского театра и всемирно известный дирижер Валерий Гергиев.

Знаменитый артист поделился со своими слушателями бесценным опытом и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров. Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать, как работает оркестр. А вот почувствовать его работу можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

"Я восхищена, у меня нет слов! Я впервые побывала в опере. Это не передать словами. Знакомство с Гергиевым было для всех нас настоящим сюрпризом. Он очень талантливый и добрый человек!", — сказала участница проекта из Молдовы, воспитанница детского дома семейного типа города Бендеры Ольга Шумейко.

Международное информационное агентство и радио Sputnik агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.