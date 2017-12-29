Мировое первенство по боям снежками состоялось в Гельзенкирхене

Необычное состязание прошло на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (ФРГ). Мировое первенство по боям снежками состоялось перед "Рождественской гонкой" биатлонистов.

"У нас тут Кубок мира по боям снежками. Это мероприятие, конечно, проходит параллельно с соревнованиями по биатлону, но оно уникально, это мировой чемпионат, и в конце есть несколько команд-участников. Финал проходит на арене перед 40 000 зрителей, много эмоций у атлетов, много эмоций у собравшихся здесь людей, это [поединок] трое на трое, а одна команда, которая будет попадать чаще других, победит в конце, это довольно легко" — сказал менеджер стадиона "Фельтинс-Арена" Мориц Бекер-Шварц.

Кубок мира по боям снежками завоевала команда из Германии HAU do JUS.