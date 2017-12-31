В Германии ледовые скульптуры взбудоражили воображение зрителей

В Германии открылась выставка самых больших в мире скульптур - смотрите на видео, какие невероятные фигуры можно сделать из льда

Для выставки скульптур было доставлено 252 тонны льда — 500 блоков, произведенных в Бельгии, Латвии и Франции. Также потребовалось около 200 тонн снега.

Над экспонатами при минусовой температуре работали 25 скульпторов из разных стран.