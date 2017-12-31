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Новогоднее поздравление Владимира Путина

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Дорогие друзья!

На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся.

Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости.

Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров.

И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений.

Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам.

Дорогие друзья! До наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас.

Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!

Будьте счастливы! С праздником вас — с новым, 2018 годом!

Теги:
Новогоднее поздравление Путина, Политика
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