Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу

Погибли по меньшей мере 48 человек. Спасательная операция осложняется труднодоступностью места происшествия.
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть после столкновения с фурой в Перу. Инцидент произошел на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo)
Погибли по меньшей мере 48 человек. Спасательная операция осложняется труднодоступностью места происшествия.
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