Для любителей активного отдыха установлены 22 ската.
На строительства городка, главной темой которого стал ЧМ по футболу-2018, было использовано 2 200 кубометров льда.
В Перми открыли самый большой ледяной городок в России. Он состоит из 16 ледяных скульптур и лабиринта
Для любителей активного отдыха установлены 22 ската.
На строительства городка, главной темой которого стал ЧМ по футболу-2018, было использовано 2 200 кубометров льда.
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть после столкновения с фурой в Перу. Инцидент произошел на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo).
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