Пробкой в глаз получила блондинка, позировавшая с шампанским

Неоднозначную реакцию у пользователей соцсети Reddit вызвал этот короткий ролик. На нем запечатлено как блондинка пыталась сделать селфи, держа в руке бутылку шампанского. Но в этот момент пробка отскочила и попала девушке в глаз. Судя по дате публикации ролика, это происшествие случилось в новогоднюю ночь. По статистике, травмы глаз одни из самых распространенных в новогодние праздники. Совет медиков прост: пить в меру и открывать шампанское, только убедившись, что пробка не направлена кому-нибудь в лицо. И особенно себе.

"Всегда придерживайте пальцами пробку, после того как сняли мюзле (проволочную уздечку- прим. Ред). Я видел, как пробки вылетают даже из правильно охлажденных бутылок" — написал один из пользователей соцсети.

"Больше не будет кривляться. Нельзя направлять взрывоопасные и стреляющие предметы в свое лицо. Это правило жизни", — такое сообщение оставил еще один человек.

В целом, посетители выразили сочувствие девушке.