Самая большая коллекция моделей пожарных машин в России

Коллекция моделей пожарных машин полковника внутренних дел из Уфы Наиль Ильясова, состоящая из 850 экземпляров, претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого необходимо, чтобы до конца года моделей стало 1000. Затем уже можно будет подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Каждая модель, прежде чем оказаться на полках, проходит обязательную регистрацию. Сначала Наиль аккуратно распаковывает машинку, затем фотографирует, а после - загружает фотографию в электронный каталог, номерует и подписывает. Эта коллекция уже занесена в Книгу рекордов России.