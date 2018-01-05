В США спасли лосей, провалившихся под лед

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Каникулы молдавских депутатов дольше и лучше, чем отдых школьников Молдавские депутаты так устали, что решили отдохнуть на зимних каникулах дольше, чем школьники: когда парламентарии вернутся к работе. 147

Эксперт: запрет на новости из РФ усилит пророссийские настроения в РМ Согласно данным опросов двухлетней давности, в числе источников информации о событиях в стране и мире передачи румынского и европейского телевидения и радио составляют 55%, передачи российского телевидения и радио – лишь 15%. 120