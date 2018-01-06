В Индии слонам устроили спа-процедуры

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Бухаресту необходимо ориентироваться на Москву — румынские эксперты Местные эксперты и аналитики считают, что страна должна перезапустить эконгомическое отношения с Россией, чтобы освободиться от чрезмерной зависимости от экономики ЕС. 373

Мальчик погиб в Хынчештском районе в заброшенном доме В селе Немцены, в заброшенном доме камень упало на голову ребенку, и он скончался от полученной травмы. 235