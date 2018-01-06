Фестиваль ледяных скульптур в Харбине

Международный фестиваль снежной и ледяной скульптуры открылся в центре Харбина. Это самая крупная выставка подобной скульптуры.

Участие ежегодно принимают около 10 тысяч человек, скульптуры размещают недалеко от реки Сунгари. Посмотреть на скульптуры собираются миллионы посетителей.

В этом году из-за теплой погоды сроки проведения фестиваля могут сократить, но не отменить его. В этом году фестиваль пройдет в тридцать четвертый раз. Большинство работ вдохновлены китайскими сказками и местными видами.

Хоть официально фестиваль стартует 5 января и длится до 5 февраля, экспонаты часто выставляют заранее. Если погода благоволит, им позволяют остаться дольше.

Скульптуры обрабатываются как при помощи современных технических средств — лазеров, к примеру, так и с помощью традиционных инструментов — например, ледовых фонарей.

Для изготовления скульптур используют больше 179 000 кв. метров льда и больше 149 тыс. кв. метров снега.