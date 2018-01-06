Сюрпризы в канун Рождества: пассажиров аэропорта Кишинева ждут подарки

К Рождеству всем пассажирам Международного аэропорта Кишинева подготовлено множество приятных сюрпризов: что ждет путешественников

Праздники — это хороший повод для сюрпризов, подарков и хорошего настроения. В канун Рождества компания-администратор Международного аэропорта Кишинева "Avia Invest" подготовила сюрпризы для всех путешественников, которые улетают или прилетают в главную воздушную гавань Молдовы.

В зоне вылета аэропорта праздничная атмосфера наполнена живой музыкой — любимыми и знакомыми каждому мелодиями. А в зоне прилета пассажиров встречают праздничными колядками, зажигательной музыкой и, конечно, подарками. Снегурочки заботятся о том, чтобы каждый пассажир получил вкусный подарок.

В компании "Avia Invest" Sputnik заявили, что отмечать зимние праздники в аэропорту Кишинева стало для компании доброй традицией.