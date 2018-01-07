Рапунцель из Аргентины: девушка отрастила волосы длиной полтора метра

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Последний раз девушка стриглась в возрасте 7 лет, сообщает РИА Новости. Но тогда ей так сильно не понравилась новая прическа, что она приняла решение больше никогда не ходить к парикмахеру.
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