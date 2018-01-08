В китайском Харбине прошел турнир по зимнему плаванию

Одна из российских участниц турнира, 73-летняя жительница Находки рассказала, что приезжает в Харбин уже 27-й год, сообщает РИА Новости.
В китайском городе Харбине прошли ежегодные международные соревнования по зимнему плаванию в реке Сунгари. В них приняли участие 639 человек из Китая, России и США
Одна из российских участниц турнира, 73-летняя жительница Находки рассказала, что приезжает в Харбин уже 27-й год, сообщает РИА Новости.
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