Чемпионат по метанию елок прошел в немецком Вайдентале

Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет — смотрите на видео, как все было.
Участники необычных состязаний соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие рождественские ели
Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет — смотрите на видео, как все было.
Около 300 человек приняли участие в ставшем уже традиционным флешмобе "В метро без штанов" в лондонской подземке.
В китайском городе Харбине прошли ежегодные международные соревнования по зимнему плаванию в реке Сунгари. В них приняли участие 639 человек из Китая, России и США.
Хищник, который живет в квартире у семейной пары в пензенской квартире: каков распорядок дня пумы по кличке Месси?
Подросток из Аргентины Абрил Лорензатти отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет. Смотрите на видео, как девушка демонстрирует длину своих волос
Товары из будущего и продукция, изготовленная в антисанитарных условиях: что продают на прилавках сетей магазинов Кишинева.
Суд Амстердама наложил ограничение на права казахстанского фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" распоряжаться принадлежащими ему акциями компании "КМГ Кашаган Б.В." (КМГК), сообщила пресс-служба фонда.
Бельцы: на улице тепло, но дороги не ремонтируют - горожане возмущаются.
Общество "Платформа прогресса", которое позиционирует себя как политическую организацию, начало сбор подписей за создание системы метро в Риге.
Литовские дистрибьюторы зарубежных изданий вынуждены портить журналы, чтобы не нарушать новый закон, запрещающий рекламу алкоголя.
Эстония согласилась принимать только 40 беженцев в год: фракция EKRE заявила, что у страны нет никакой причины принимать новых мусульман-мигрантов.
Посольство США в Минске расширило перечень визовых услуг для белорусов: теперь получить можно студенческие, рабочие, транзитные и ряд других виз.
Государство выделит более 39,1 миллионов лари (более 15,1 миллионов долларов) на президентские выборы в Грузии в 2018 году.
На дорогах Абхазии появился необычный для страны автомобиль – полностью электрический, его владелец рассказал о причинах нетривиального выбора.
Скорый поезд из Нахчывана в иранский Мешхед, движение которого было временно приостановлено, вновь будет выходить в рейс раз в неделю по четвергам.
Площадь имени республики Армения открылась в курортном городе на юге Уругвая — Пунта-дель-Эсте.
Политологи рассуждают о том, что скажет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении – его пресс-служба анонсировала важное заявление.
На полмиллиарда долларов выросли переводы мигрантов в Кыргызстан - за десять месяцев текущего года они составили 2 миллиарда 288 миллионов долларов.
В преддверии празднования Навруза на таджикско-узбекской границе заработает закрытый восемь лет назад КПП "Пенджикент-Самарканд.
Министры культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества признали Бухару столицей исламской культуры 2020 года.
Северная Осетия в 2018 году направит на ремонт дорог 1,4 млрд рублей – в прошлом году было отремонтировано более 100 км дорожного покрытия.
Общество "Платформа прогресса", которое позиционирует себя как политическую организацию, начало сбор подписей за создание системы метро в Риге.
Литовские дистрибьюторы зарубежных изданий вынуждены портить журналы, чтобы не нарушать новый закон, запрещающий рекламу алкоголя.
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