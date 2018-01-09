Эти древесные обезьяны находятся под угрозой исчезновения. Суматранские орангутаны занесены в Красную книгу.
В дикой природе их осталось меньше 6500 особей.
Орангутана Эмму с детенышем впервые показали публике в Честерском зоопарке. Малыш суматранского орангутана родился 18 декабря
Эти древесные обезьяны находятся под угрозой исчезновения. Суматранские орангутаны занесены в Красную книгу.
В дикой природе их осталось меньше 6500 особей.
Участники необычных состязаний соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие рождественские ели.
Около 300 человек приняли участие в ставшем уже традиционным флешмобе "В метро без штанов" в лондонской подземке.
В китайском городе Харбине прошли ежегодные международные соревнования по зимнему плаванию в реке Сунгари. В них приняли участие 639 человек из Китая, России и США.
Хищник, который живет в квартире у семейной пары в пензенской квартире: каков распорядок дня пумы по кличке Месси?
Ни дня без подорожаний: за что гражданам Молдовы придется платить больше - цены шокируют.
На заседании спецподкомитета ПАСЕ по конфликтам впервые за 15 лет будет обсуждаться ситуация в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию.
Комиссия завершила расследование случая пациентки, у которой в результате медикаментозного аборта плод появился в туалете медучреждения.
Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.
Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.
В австралийском городе Дарвин уволили работника кафе, которому не понравилось, что начальница-эстонка и другие сотрудники говорят между собой по-эстонски.
В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.
В ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners Грузия поднялась с 68-го на 53-е место благодаря безвизовому доступу в страны Шенгена.
Сотрудники ФСБ на российском берегу задержали нарушителя границы, переплывшего реку Псоу. Возбуждено уголовное дело.
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.
Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.
В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.
Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей инвестировать средства, находящиеся за рубежом, в экономику страны.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.
Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik