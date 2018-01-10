В пустыне Сахара вторую зиму подряд выпадает снег

Ученые связывают это явление с глобальным потеплением. Пустыня Сахара — одно из самых жарких мест планеты.
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Всего выпало около 40 см осадков. Снегопад начался утром 7 января и к концу дня снег начал таять
Ученые связывают это явление с глобальным потеплением. Пустыня Сахара — одно из самых жарких мест планеты.
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