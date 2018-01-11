Деньги XXI века: введет ли Молдова свою криптовалюту

В четверг, 11 января, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост на тему: "Деньги XXI века – нужно ли странам создавать собственную криптовалюту?"

В мире набирает популярность криптовалюта — новая децентрализованная цифровая валюта, созданная и работающая только в Интернете. Она генерируется посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы, вычисляющей математические алгоритмы. Ею можно расплачиваться за любые товары и услуги в Сети. Этой валютой торгуются на мировых биржах.

Валюта является независимой, поскольку ее никто пока не контролирует. В ряде государств уже заявили о создании собственной криптовалюты.

В ходе видеомоста эксперты рассказали о феномене криптовалют, подняли вопрос о необходимости создания национальной криптовалюты, обсудили перспективы и риски продвижения этой идеи и другие вопросы.

Участники:

в Кишиневе:

– первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт в области криптографии компании Dekart Александр ДОНОС.

в Минске:

– создатель первой белорусской криптовалюты "Taler" Денис ЛАВНИКЕВИЧ.

В Таллине:

– консультант по криптовалютным рынкам Intelligent Crypto Fund Александр ГРИГОРЬЕВ;

– экономический журналист обозреватель, корреспондент журнала "Банки и финансы" Леонид ЦИНГИССЕР.

в Бишкеке:

эксперт по технологии блокчейн Жапар Жолдошбекович УСЕНОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.