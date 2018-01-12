Путин высказался об исполнителях провокации с беспилотниками в Сирии

По словам президента России Владимира Путина, Москва знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов в Сирии

Будучи в редакции "Комсомольской правды", президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом и обсудил ситуацию в Сирии.

По словам президента России, ни турецкие военные, ни турецкое руководство не имеют никакого отношения к инциденту с попыткой атаки на военные объекты РФ в Сирии.

"Перед тем как войти в этот зал, прямо из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции, обсуждали в том числе и эту ситуацию", — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

"Я уверен, что ни турецкие военные, ни руководство турецкого государства не имеет к этому инциденту никакого отношения, хотя действительно эту часть идлибской зоны должна контролировать Турция", — отметил президент.