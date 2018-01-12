Пассажиры Кишиневского аэропорта теперь будут больше читать

Кишиневский международный аэропорт предлагает пассажирам не терять время даром и погрузиться в мир литературы.

Для этого теперь все желающие смогут, находясь в аэропорту, подключиться к wi-fi столичной аэрогавани и скачать приложение Bookmate (Букмейт).

Букмейт — это приложение для чтения книг по подписке с большой библиотекой на многих языках мира. Читателям Букмейта доступны 850 тысяч книг на 12 языках — русском, английском, испанском, бахасе, шведском, азербайджанском, казахском, датском, голландском, немецком, португальском, турецком.

Читатели также имеют возможность создавать тематические книжные полки, оставлять впечатления о прочитанном, делать цитаты и делиться книгами с друзьями.

Букмейт также анонсировал появление летом 2017 года аудиокниг на русском, английском, немецком и испанском языках.

Многие пассажиры бесплатно вручали по итогам розыгрыша ipod touch — для удобства работы с мобильными приложениями, в том числе и с Букмейтом.