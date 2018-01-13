Нашествие снеговиков: новогодний фестиваль в китайском Харбине

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Прогноз: в 2018 году в Молдове усилится конфликт между ветвями власти Молдавский политолог Виктор Жук считает, что не существует мер, способных принудить к миру президента и правящее большинство, а конфликт между ветвями власти в предвыборный год будет только усиливаться 145

Раскрыт секрет "низкой инфляции" в Молдове Почему терпимые статистические данные об инфляции в Молдове не соответствуют реальным ощущениям людей при походе в магазин 203