Нашествие снеговиков: новогодний фестиваль в китайском Харбине

В парке китайского Харбина в честь наступления нового года слепили 2018 снеговиков из 12 кубических метров снега. Высота самого большого из них — 20 метров.
Организаторы планируют зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.
2018 снеговиков в честь нового года слепили в парке китайского Харбина
В парке китайского Харбина в честь наступления нового года слепили 2018 снеговиков из 12 кубических метров снега. Высота самого большого из них — 20 метров.
Организаторы планируют зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.
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