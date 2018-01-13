Салют из крупнейшего снаряда освятил небо над ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах праздник отметили с размахом и сразу установили первый в этом году мировой рекорд — фейерверк на острове Аль-Марджан стал самым масштабным.
Над фейерверком работала команда инженеров и пиротехников из 30 человек.
В новогоднюю ночь на острове Аль Марджан салют запускали в течение 10 минут со 120 точек. Зрелище вошло в Книгу рекордов Гиннесса, как самое масштабное.
В Объединенных Арабских Эмиратах праздник отметили с размахом и сразу установили первый в этом году мировой рекорд — фейерверк на острове Аль-Марджан стал самым масштабным.
Над фейерверком работала команда инженеров и пиротехников из 30 человек.
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