Мастер кунг-фу продемонстрировал отжимания на двух пальцах

По словам мастера, секрет его успеха — умение регулировать кровообращение, концентрировать внимание и сосредотачиваться.
Мастер кунг-фу в Китае продемонстрировал, как на двух пальцах он не только отжимается, но и делает стойку на голове и руках. Смотрите на видео кадры показательного выступления
По словам мастера, секрет его успеха — умение регулировать кровообращение, концентрировать внимание и сосредотачиваться.
Семилетний лабрадор из Колумбии по кличке Эрос уже два года помогает своей хозяйке обслуживать постоянных покупателей мини-маркера, принося им в корзинке заказанные ранее продукты
Выдающийся советский хоккеист Валерий Харламов родился 70 лет назад. Харламов – один из лучших нападающих в истории мирового хоккея.
В новогоднюю ночь на острове Аль Марджан салют запускали в течение 10 минут со 120 точек. Зрелище вошло в Книгу рекордов Гиннесса, как самое масштабное.
Согласно наблюдениям экспертов, в последние годы профессия продавца стала настолько востребованной, что в течение следующих двух или трех лет зарплата в этой области может подняться до 1 тысячи евро в месяц
Эксперт о том, почему Прибалтика стала заложником Соединенных Штатов, разместив у себя войска Североатлантического альянса.
На авиабазу Эмари в Эстонии для участия в международных учениях прибыли 12 американских истребителей F-16 Fighting Falcon ("атакующий сокол").
Четыре белорусских производителя продуктов питания с 16 января будут взяты на усиленный лабораторный контроль в России.
Власти Грузии продолжат развивать самые популярные горнолыжные курорты страны Бакуриани и Гудаури, которые ждут масштабные преобразования.
Сотрудники аптеки в Сухуме предотвратили кражу новогодней иллюминации, организовав погоню за преступниками.
Всемирный банк выделил уже более 80% кредита, предусмотренного для строительства Трансанатолийского трубопровода – TANAP.
Российские пилоты истребителей МиГ-29, дислоцированных в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника.
Движение для всех видов автотранспорта закрыто из-за ограничения видимости, усиления ветра и метели в двух областях Казахстана.
В кыргызском городе Оше из-за густого тумана закрыт местный аэропорт – международные рейсы перенаправляются в Бишкек.
Сотрудники погранслужбы и Госкомитета национальной безопасности Таджикистана предотвратили попытку провоза наркотиков из Афганистана.
Управление мусульман Узбекистана назвало ошибкой включение республики в список стран, где систематически нарушаются религиозные свободы граждан.
Более тысячи российских военнослужащих участвуют в полевых занятиях с применением беспилотников на полигоне "Дзарцем" в Южной Осетии.
Согласно наблюдениям экспертов, в последние годы профессия продавца стала настолько востребованной, что в течение следующих двух или трех лет зарплата в этой области может подняться до 1 тысячи евро в месяц
Эксперт о том, почему Прибалтика стала заложником Соединенных Штатов, разместив у себя войска Североатлантического альянса.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik