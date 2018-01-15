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Видео с места ДТП, где столкнулись лоб в лоб два автомобиля

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (144)
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© Youtube / SPCSE al MAI

Трагедия произошла около 08.30: автомобиль "Audi" двигался в сторону Кишинева на большой скорости, в какой-то момент он выехал на встречную полосу и тут же врезался в машину "Dacia Logan"

Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник утром на национальной трассе R2 Кишинев-Бендеры рядом с селом Тодирешть>>>

 

 

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (144)

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Теги:
страшная авария, ДТП, Тодирешты, Общество
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