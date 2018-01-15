Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали

По меньшей мере 15 человек пострадали в поножовщине в пермской школе №127. Подозреваемые задержаны, это бывший и нынешний ученики

Они устроили драку на ножах. Ранения в ней получили зачинщики, педагог и другие школьники.

Госпитализированы 12 человек. Учительница и двое подростков находятся в тяжелом состоянии>>>