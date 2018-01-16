Панды помогают друг другу забраться на дерево - милейшее видео

Шустрая панда пыталась подсадить покорительницу деревьев. Смотрите на видео, что в итоге из этой затеи получилось.
Источник: Sputnik Азербайджан
Панда из китайского заповедника решила залезть на дерево, однако из этой затеи у нее ничего не получалось, и тогда на помощь пришла сестра
Шустрая панда пыталась подсадить покорительницу деревьев. Смотрите на видео, что в итоге из этой затеи получилось.
Источник: Sputnik Азербайджан
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