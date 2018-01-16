Долорес О'Риордан: какой мы ее запомним

Долорес О'Риордан неожиданно умерла 15 января в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи, причина смерти солистки группы The Cranberries неизвестна

Певица планировала записать новую версию хита Zombie. The Cranberries в 90-е была одной из популярнейших ирландских рок-групп мира. Последний концерт команда дала 20 мая 2017 года в Лондоне.

Тогда же у Долорес О'Риордан начались проблемы со спиной. Группе пришлось пересмотреть график гастрольного тура по этой причине. В конце 2017 года певица рассказала поклонникам, что чувствует себя хорошо, последний альбом The Cranberries выпустили в декабре 2017 года.

О'Риордан была самой популярной рок-исполнительницей в Ирландии. Она принимала участие в создании саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы Ранее О'Риордан призналась, что врачи ей поставили диагноз "биполярное расстройство" — крайне подавленное состояние у нее сменялось периодами гиперактивности.

О'Риордан была найдена мертвой 15 января в номере гостиницы "Хилтон" в лондонском районе Вестминстер. В британскую столицу музыкант приехала, чтобы работать над новыми песнями.

У нее остались трое детей: 20-летний сын Тейлор Бакстер и дочери Молли Ли (16 лет) и Дакота Рейн (12 лет).

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